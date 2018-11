Beraldi había planteado que los jueces Irurzun y Llorens se excedieron en sus funciones al citar a indagatoria a la ex presidente en la causa conocida como "La Rosadita". Para el abogado, esa decisión generaba un temor de que los magistrados no sean imparciales en el futuro, ya que al ordenar la declaración de la ex mandataria ya se habían formado una opinión sobre su responsabilidad en la causa.