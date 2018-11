La respuesta de Grabois no se hizo esperar. "Ni yo soy vigilante ni vos un héroe de la resistencia peronista. Somos millones los que queremos que CFK vuelva, pero sin los corruptos. A quien le quepa el sayo, que se lo ponga; y el que no, que tenga dignidad y no debilite al campo popular", planteó el titular de la CTEP en su cuenta de Twitter.