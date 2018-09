"Nosotros en helicóptero no nos vamos, los peronistas saben que digo la verdad. Además, voy a manejar pistola por si acaso para que no me metan presa. Sería divino (Luis) D'Elía matándome a mí, sería un final heroico maravilloso. No joroben, esperen las elecciones, y no maten a los pobres. Porque ustedes ponen muertos, muchachos, lo vi en 2001″. Así cerró Elisa Carrió la jornada del lunes, un día cargado de tensión tras el mensaje presidencial y los anuncios económicos de Nicolás Dujovne.