– A veces acepto cuestiones que después me doy cuenta que son desafíos, y la verdad fue una buena experiencia, pero digamos, si retrotraigo el tiempo y me doy cuenta de todo lo que viví, no sé si hubiera aceptado en el momento en que el Consejo me propone, pero la verdad, habiéndolo hecho, fue una gran experiencia para mí, que siempre estuve en el fuero penal.