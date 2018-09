Excluyendo lo que se conoce como "palabras vacías" o "de lengua" (las preposiciones y nexos), "no" fue, por lejos, la palabra más usada por el Presidente: si se revisan las 66 apariciones en el discurso, la alta frecuencia en el discurso está relacionada con el duro diagnóstico que hizo: "No teníamos dólares", "no podíamos prever", "no había reservas", "no podemos gastar", entre otros muchos ejemplos.