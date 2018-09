"A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan", escribió la legisladora de Río Negro, primero en declaraciones radiales y luego en su cuenta personal de Twitter. "Hoy somos muchos los #patagónicos que queremos decirle a este gobierno que ya dio suficiente muestra de incompetencia. Ya no quedan dudas sobre su ineptitud para gobernar esta Nación a favor del pueblo argentino", agregó.