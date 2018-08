Esto ocasionó la respuesta de Reyes, quien sostuvo: "Nosotros votamos en contra de estas tablas porque tienen inconsistencias técnicas y políticas manifiestas. Yo les puedo asegurar que este proyecto de ley no es una solución. Voy a mencionar las inconsistencias políticas. He escuchado discursos, recién, y entiendo que haya sectores opositores a nosotros o al gobierno anterior, como la izquierda argentina, que no hayan tenido el coraje de denunciar la corrupción kirchnerista. Ahora no entiendo el tabú que hay para contar la historia completa. No pueden decir que corrompieron el gobierno de Néstor y Kirchner en su máxima expresión. ¿Por qué no lo quieren decir? ¿Cuál es el miedo? ¿A quién piensan que le hacen el juego para no hablar en este recinto de la historia completa?".