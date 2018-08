Consultada sobre si hubo soberbia por parte del Gobierno, la mandataria respondió: "Uno nunca escucha lo suficiente, el poder a veces te encierra un poco y eso le puede pasar a cualquiera, a mí también me ha pasado. Uno da una pelea en la que cree mucho y a veces se puede equivocar y sentir que el otro no entiende o que no tiene la mejor intención. La soberbia es un error al que todos estamos expuestos, sobre todo aquellos que tenemos poder. La manera más fácil de corregirlo es estando cerca de la gente".