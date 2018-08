Según señalaron fuentes del PJ a Infobae allí se acordó seguir insistiendo con el tema del Fondo de la Soja que el gobierno decidió recortar para el año que viene porque "afecta fundamentalmente al interior del interior de la Argentina", dijeron. No sólo ello. Un mandatario peronista hizo el siguiente cálculo: en los últimos tres días el Banco Central intervino con 710 millones de dólares para frenar el dólar y no sólo no lo logró su cometido sino que se evaporaron de las reservas del tesoro un monto cercano a esos 26.000 millones de pesos que implican el Fondo Sojero para todo el 2019, evaluaron.