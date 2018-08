Además, dio detalles sobre cómo llegó a perder la confianza de Martínez Rojas. "Me estaba dando cuenta de que algo estaba mal y que podía estar perjudicándome en cualquier momento. Yo no me involucré con esta gente, solo trabajé sin saber quiénes eran. Por recomendación de mi madre, creó que eran buena gente", indicó.