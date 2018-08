– No sólo la misma cantidad, no han aumentado un solo empleado, y la litigiosidad creció un 300%, entonces bueno, a pesar de todo eso, la Justicia cumple con su cometido, obviamente no con la velocidad y es la mayor crítica que se le hace, ¿no es cierto? Y está bien que sea así, ahora qué sucede, siempre se habla de la reforma penal, y no se habla de la reforma no penal, y hay un montón de causas civiles que deberían ser orales y no se organiza la Justicia.