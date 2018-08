Sin embargo, evitó poner un plazo para llevar a cabo la medida. "La fecha tiene que darse en el sentido de que la sociedad acompañe, como sucedió el 25 de junio. Eso hay que trabajarlo, no es cuestión de anunciarlo por la prensa. Todo este movimiento que tiene que hacer el sindicalismo y en particular la CGT es algo que se tiene que ir hablando con los sectores sociales, recorriendo las regionales del interior. No es eterno, pero probablemente lleve un mes o un mes y medio de trabajo".