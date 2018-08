La ex presidente Cristina Kirchner posee un terreno al lado del Hotel Los Sauces, en el Calafate, provincia de Santa Cruz. Según reveló una investigación del programa La Cornisa, que conduce Luis Majul en América, la propiedad -de 27 mil metros cuadrados y un valor estimado en USD 1.200.000 millones de dólares- no figura en la declaración jurada de la ex jefa de Estado.