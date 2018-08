Algunos, sin embargo, se mostraron muy conformes con la ponencia del Ministro. "Está muy bien enfocado, diría que es lo mejor que escuché de un funcionario desde que arrancó el Gobierno", dijo un diputado a Infobae. Explicó que "presentó los esquemas de ajuste mostrando metas y objetivos que me parecieron muy razonables, sabe que son momentos difíciles pero no buscó ocultarlos". Otro agregó que "vamos por el buen camino, se están haciendo las cosas con seriedad por primera vez, a mí me convenció".