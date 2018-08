"Le conté a varias personas que alguien me ayudó porque decían que volví en taxi y no fue así. Yo quería destacar el lado positivo, quería destacar lo que hizo él, no lo que hicieron los ladrones", sonríe y se emociona el economista mientras mira en su oficina al hombre que lo ayudó y que lo visita con su mujer y su hijo de un año y medio.