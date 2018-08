De hecho, no hubo funcionarios anoche en la Plaza del Congreso, y apenas se vio un puñado de diputados, casi todos vinculados al liderazgo de Lilita Carrió, ya sea como miembros de la Coalición Cívica o cercanos a su conducción. Los diputados radicales, o los referenciados en Marcos Peña, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal u Horacio Rodríguez Larreta, si estuvieron, no se dejaron ver. Tampoco senadores, por supuesto, que se auto convencieron de que su función es legislar y no participar de movilizaciones.