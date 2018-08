El pasaje de Cristina Kirchner en que planteó que "no me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice", fue visto desde la Casa Rosada como una afrenta directa a Macri y a Cambiemos. Es decir, un virtual lanzamiento de su campaña presidencial.