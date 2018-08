"Tiene derecho la senadora de pedir que no se filme ni se saquen fotografías. ¿Cuál puede ser la finalidad? ¿Qué van a acreditar? ¿Cómo es el baño? ¿La cocina? ¿Cuál es la vajilla? ¿Si tiene uno o dos pares de zapatos? Por qué no le vamos a poner un límite al juez. No es una persona cualquiera, es una persona que tiene una larga trayectoria política. Ha sido presidenta de los argentinos durante dos períodos y es la principal dirigente de la oposición. Merece respeto. Allanen, busquen las pruebas pero con respeto. Señor juez Bonadio, respete la dignidad humana. Salga como salga la autorización, respete la dignidad humana", subrayó.