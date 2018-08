"A mí me gustaría que en ese cargo estuviera una persona independiente del partido de gobierno, para poder superar cualquier suspicacia y que sus decisiones no estén empañadas", señaló Gorbea a Infobae en alusión a la militancia partidaria de Laura Alonso (ex diputada del PRO) cuya supuesta falta de imparcialidad fue criticada por referentes de la oposición como Margarita Stolbizer.