Así lo explicó Bonadio el 6 de agosto cuando rechazó el pedido de nulidad de Parrilli. El magistrado sostuvo que la causa del GNL y la de los cuadernos tienen cuatro imputados en común: el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta, el ex presidente de ENARSA Walter Rodolfo Fagyas y el ministro del menemismo Roberto Dromi. Todos aparecen en los cuadernos de Centeno -los tres primeros están detenidos- y están imputados en la causa del GNL.