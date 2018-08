07/9/15 – 16:15. Lo llevé a Nelson a la calle 3 de Febrero 2750 – CABA, donde estacioné en el subsuelo cochera 24; bajó del auto, tomó el ascensor y volvió luego con el bolso lleno de dinero y me dice Nelson que eran unos 1.200.000 US$ (un millón doscientos mil dólares), y luego teníamos que ir a Cerrito 1266, pero la persona de este lugar se fue al ministerio que se llama Santos, Nelson lo llamó y le dijo que nos espere y no entre; luego de este acuerdo pasamos por Paraguay 610, donde Nelson entró al edificio a dejar un sobre; mientras yo esperaba que volviera vi el dinero en el bolso, confirmé de ver el dinero que me había dicho. Luego fuimos al encuentro de Santos, estaba en la puerta del ministerio por Yrigoyen 250 y donde Santos sube al auto nuestro con u bolso y luego le pasa un paquete de 200.000US$ (doscientos mil dólares), Santos le decía a Nelson que moviera un expediente por unos pagos de 300.000 US$ pedorros (trescientos mil dólares) para la compra de "mantas y eletrodos (sic)" para soldar caños. Se bajó a la vuelta por Paseo Colón esta persona y nosotros con Nelson entramos al ministerio y Nelson le subió el dinero que recaudó a la oficina del Licenciado Baratta. A la noche los llevé al Licenciado y a Nelson a la Embajada de Brasil y dejaron el muerte como le dicen ellos en el auto, y estaba el dinero en el bolso y también en el bolso personal del Licenciado. Después que estubieron (sic) ½ hora en la Embajada lo llevé al Licenciado Baratta y bajó con todo el dinero a su dpto. y luego lo llevé a Nelson a su casa. La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias (acompaño dirección escrita por Nelson).