06/9/13 – 17:15 hs. Los llevo (Baratta y Nelson) a A.M. Justo. 1750 y retiraron un cuarto (1/4) bolso con dinero y luego de ahí los llevé a San José 151 7º donde completaron el bolso con dinero (decían que eran dólares) y de ahí los llevé al dpto. del Lic. Baratta, donde se baja el Lic. con todo el dinero recaudado. Previo a esto se comunicaron con Martín para entregarle el dinero y éste no podía salir de presidencia y quería mandar al primo de Abal Medina y Baratta no quiso, por seguridad no lo hizo, Martín decía (según el Lic. que por qué no, si Olazagasti lo hacía siempre).