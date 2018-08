7:30 En el domicilio del Lic y a las 8 lo llevo al ministerio.

15:15 Ministerio. Lo llevo al lic al gimnasio.

20:00 Ministerio. Lo llevo al Lic a su depto y me voy a casa.

12/01/10 (Martes)

7:30 En el domicilio del Lic y a las 8:30 lo llevo al ministerio.

13:45 Ministerio. Lo llevo a un señor que bajo del piso 11 con Nelson para que lo saque del ministerio y lo deje en Plaza de Mayo.

14:25 Ministerio. Lo llevo al licenciado al gimnasio y cuando volvíamos al ministerio le pregunte si me podía prestar 20.000 $ (veinte mil pesos) para completar el pago del auto nuevo que me falta, y me dijo que de donde querés que lo saque, porque no tengo, y yo le dije que se lo iba a devolver en 5 cuotas de 4.000 $ y me repitió que si lo tenia no iba a dar tantas vueltas; entonces le di las gracias igual.

20:30 Ministerio. Lo lleve al lic a su depto y me fui a casa.

13/01/10 (Miercoles)

7:30 En el domicilio del Lic a las 8 lo traje al ministerio

9:00 Ministerio. Fui a buscarla a Dalina y la lleve al local de ropa y luego fui a buscarlo a Jose Luis y fuimos a transacción a que me preste 15.000 $ para pagar el auto nuevo y luego fui a entregar el auto viejo a la concesionaria Toyota y me fui a casa.

14/01/10 (Jueves)

8:30 Fui al ministerio sin auto y el Lic me mandó a hacer unas diligencias, fui con otro auto con Souto. Luego me quedé todo el día en el ministerio.

15/01/10 (Viernes)

8:30 Fui al ministerio y lo espere al Lic que lo trajo Torres, y me dijo que suba y me dio 10.000 $ (pesos), para el auto, y le dije que se lo iba a devolver en 3 cuotas.

15:15 Estaba a punto de ir a la concesionaria a buscar el auto nuevo, el Lic Baratta me mando a llamar y me dijo que le pidiera el auto a Torres con la excusa de ir a ver mi auto; y era para que lo lleve a Juncal 1740 con esquina Rodriguez Peña y un señor le entrego una bolsa con dinero y luego lo lleve a su depto y me fui a entregarle el auto con Torres y me fui luego en otro auto a la concesionaria a retirar el auto nuevo y me fui a casa.