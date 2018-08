08:15. 12 kms. Domicilio al ministerio.

*

09:30. 32 kms. Ministerio al domicilio de la Sra. CHELITA, la llevé a la clínica FLENI; luego la dejé en el domicilio y regresé.

*

13:50. 18 kms. Ministerio al domicilio y luego al dentista, domicilio y regresamos.

*

21:15. 52 kms. Ministerio al domicilio y luego a la cancha de River, lo dejé con Ezequiel. Me fui a Lugano a saludar a Brian, no pude, no bajaron y me fui.

*****

27/04/06 (Jueves)