08:15. 12 kms. Domicilio del licenciado y los busqué también vino Walter al ministerio.

*

09:15. 48 kms. Ministerio al buscarla a la Sra. CHELA y llevarla al OTORRINO y la regresé al domicilio y volví al ministerio. Previo paso por el Parque Centenario Dpto.

*

14:00. 12 kms. Ministerio llevarlo al licenciado a su domicilio y regresamos.

*

16:45. 20 kms. Ministerio me fui al APART HOTEL y regresé (hice la mudanza).

*

21:50. 18 kms. Ministerio a Rivadavia y Av. La Plata, y me fui.

*****

22/02/06 (miércoles)