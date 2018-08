En su análisis, "en la Argentina ya no hay más lugar para mayorías políticas", y explicó que apuesta a "construir un espacio que salga de la confrontación como lógica de construcción política". Ante la consulta sobre si espacio del "medio" no intentó ya ocuparlo Sergio Massa, sin éxito, analizó: "No se trata de posicionarse entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Si no, por arriba de ambos. Massa compitió con Macri para ser el opositor a Cristina, y perdió. No había dos polos. Hoy sí: en un extremo está el macrismo y en el otro el kirchnerismo".