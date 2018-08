El salón donde se realizan los almuerzos del Rotary no tiene ventanas y, salvo si miran sus teléfonos celulares, los participantes permanecen ajenos a las noticias. Tal vez por eso la disertación de Gustavo Iaies se haya seguido con atención mientras fuera se conocía el índice de inflación de julio de 3,1% y en el Senado se caía la sesión para autorizar los allanamientos a Cristina Kirchner. Lo dijo él mismo: "Todos hablan de déficit fiscal, nadie del déficit de aprendizaje". Su brutal panorama sobre cómo se educa hoy fue elogiado a pesar de no dar buenas noticias. Admitió que "tenemos pocos días y poco tiempo de clase"; que "todas las universidades pierden la mitad de los alumnos en primer año"; que "tenemos escuelas sin normas" y que "los chicos no multiplican, no suman, no restan y no escriben un texto ordenado, no hace falta inventar la pólvora, hace falta que sepan matemáticas y lengua".