"Que una potencia tenga intereses nacionales, no quiere decir que vaya actuar con Fuerzas Armadas nacionales. En todo el mundo estamos viendo potencias actuando en función de intereses nacionales pero no con Fuerzas Armadas regulares sino con una cantidad de instrumentos", consideró, haciendo hincapié en las milicias y otros grupos no estatales que proliferan en diferentes conflictos contemporáneos.