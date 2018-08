Puede decirse que la fisura inicial en el muro de negación de los ex funcionarios había sido producida por Juan Manuel Abal Medina, aunque está claro que los dichos del ex jefe de Gabinete no compiten ni de lejos con los datos aportados por Uberti, funcionario de peso en la estructura del ministerio a cargo de Julio De Vido. En rigor, el escrito presentado por Abal Medina estuvo a tono con la versión repetida en la tanda inicial de empresarios arrepentidos, según la cual todo se reducía –aún con su gravedad- al financiamiento ilegal de campañas electorales.