Al menos tres fuentes consultadas por Infobae sostuvieron que los dichos como arrepentido del dueño de Esuco sí podrían ser usados en otra causa, aunque no contra contra él mismo. "Por el principio de que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, si un imputado reconoce el pago de sobornos desde su empresa en una causa, no se lo puede acusar de lo mismo en otro expediente vinculado. Pero sí puede servir para acumular prueba contra otros imputados", explicaron en un Juzgado de Comodoro Py.