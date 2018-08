"Nosotros no tenemos nada que decir" sobre el escrito que presentó Cristina Fernández de Kirchner a la Justicia, dijeron los voceros oficiales de la Casa Rosada. "No vamos a ser comentaristas de algo que está en la Justicia, no corresponde", explicaron. Con picardía, mirando las pantallas de televisión con los canales de noticias, agregaron: "Que hable ella, hace mucho que no lo hace".