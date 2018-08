—Dijo: "Hay una mecánica, tenés que ser un poco más tolerante, a vos qué te interesa si en definitiva las viviendas las vas a tener". "No –le dije–, no es un problema de tener o dejar de tener, hay una mecánica normada de cómo se debe hacer la obra pública". Me acuerdo como si fuera el día de hoy, le dije: "Presidente, vamos a ir presos por esto. Presidente, voy a ir preso, no estoy dispuesto". "Hay que ser más tolerante", me respondió. Néstor tenía respuestas ocasionales para esas cosas, nos pasó con Jaime, con Cristóbal López, siempre como si fuera un tema natural: "No te entiendo, si no tenés un peso, y te la vamos a financiar, por qué estás protestando por la empresa que las hace…". Es que no es como uno quiere…