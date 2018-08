Luego contestó preguntas solo de su defensa. Bisserier le preguntó si estaba declarando libremente: "no puedo contestar esa pregunta"; si la plata era de ex o actuales funcionarios: "no puede contestar esa pregunta"; si era de empresarios, operadores políticos o extranjeros: "no puedo contestar esa pregunta"; a cuantas personas pertenecía esa plata: "varias pero no puedo precisar. No puedo dar el número exacto de personas". Su defensora continuó con preguntas, pero López la cortó: "No voy a declarar más. No voy a contestar más preguntas".