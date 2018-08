Los cuadernos que anotaba Oscar Centeno revelaron un presunto esquema de corrupción por el cual ex funcionarios kirchneristas y empresarios de la obra pública están rindiendo cuentas ante la Justicia. Pero la difusión de las anotaciones que realizaba obsesivamente el ex chofer de Roberto Baratta, número dos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, también impactan en la economía.