De esa manera, el ex jefe de Gabinete la desligó del presunto entramado de corrupción y coimas que quedaron registrados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta: "No me animaría a decir que todo esto es mentira. Lo que sí digo es que parece que Cristina pedía plata para todos menos para ella, porque para su candidatura no pidió nada. No necesitaba nada porque ganaba por una diferencia enorme".