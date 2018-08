Para el fiscal federal, es el "poder del Estado" la clave para que la causa logre avanzar, no solo con condenados sino con la recuperación del dinero de la corrupción: "No es difícil ver que la plata está escondida en alguna parte, entonces hay que salir a buscarla. Eso no lo puede hacer ni Stornelli, ni Bonadio, ni yo, ni ninguno de los jueces federales. Es un trabajo de campo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad".