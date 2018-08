Por lo menos media docena de senadores expuso en el recinto lo que unos cuantos colegas disimularon con discursos menos explícitos: dijeron representar lo que quiere la mayoría de la gente de su provincia y presentaron esa presunción como pieza central de su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. No se sabe cómo está medido eso socialmente y tampoco importaría si fuera cierto. Estaría naturalizado que el ejercicio de la política es básicamente correr detrás de encuestas, no dar debates, no pararse si es necesario un metro adelante o al costado de la opinión pública. Cero intención de liderazgo entendido como un camino que no exime de derrotas.