Al respecto, contó sus experiencia durante sus recorridas en barrios bonaerenses: "Recorro todas las semanas barrios pobres y me voy preocuapada cuando veo chicas de 13, 14, 15 años que han decidido tener un hijo, sin que eso sea una verdadera decisión". Y argumentó: "Lo decidieron porque creen que ese es el único proyecto de vida posible, porque no hay otras alternativas y horizontes de futuro para ellas. No sueñan con ser médicas, maestras, no sueñan con progresar en su vida. Sienten que lo único propio que van a poder defender y tener el resto de su vida va a ser un hijo. Me parece que eso requiere un trabajo mucho más profundo, como el trabajo para que las mujeres no tengan que llegar a decidir un aborto".