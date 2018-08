"No, no, no, no. Fue claro lo que dije. Desde hoy… desde ayer, desde antes de ayer venimos trabajando obviamente la seguridad interna y externa porque somos personas responsables y obviamente sabíamos que iba a haber mucha gente. La sugerencia de los que están a cargo de la seguridad externa era que tratáramos de hacer una sesión que no pasara más allá de las diez y media, once de la noche, como una sugerencia de que la gente no pase mucho más tiempo, que se canse, pero no es que no hay garantizado… la seguridad está garantizada hasta el día en que tenga que estar garantizada, no hay ningún problema, todos los días está garantizada. Solo era que obviamente, si lo hacemos más conciso, siempre es mucho mejor, porque la gente se cansa menos. Simplemente eso", aclaró la Vicepresidente.