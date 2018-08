Exponen bastante más que números los cuadernos. Ilustran sobre el circuito más completo de la corrupción sistémica en el poder. No se trata ya sólo de ex funcionarios de la era kirchnerista, ni únicamente de empresarios vinculados a ese núcleo, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Aparecen nombres de empresas poderosas, de relación fluida con el poder –un listado que incluye y trasciende al primo presidencial-, y precisiones sobre un trasiego que no es difícil imaginar en otras áreas públicas.