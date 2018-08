Para Alonso, el regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada sería "el horror, una cosa muy trágica, un gran retroceso". "Creo que no va a pasar, no es una opción. Me gustaría balancear esto: un buen gobierno necesita una buena oposición. Una oposición competitiva le haría bien, y Cristina Kirchner no es competencia, es para fanáticos y le haría mucho daño a la Argentina que ella pudiera tener alguna chance electoral", abundó. Y remató: "Incluso creo que no debería ser senadora a esta altura de las circunstancias…".