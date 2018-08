Boudou y Nuñez Carmona volvieron a las 13:55 a la sala de audiencias. Nuñez miró a la bandeja superior y ante un grupo de periodistas puso sus muñecas juntas preguntando si iba preso. No le supieron dar respuestas. Boudou estuvo acompañado por algunos amigos como Manuel Quieto, cantante del grupo de rock "La Mancha de Rolando" con muchos negocios durante el kirchnerismo y con quien el ex vicepresidente tocó en público, el ex presidente de Télam Martín García y el abogado Marcelo Parrilli.