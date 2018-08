"Si me toca si me toca ser detenido iré al penal, pero me parece que hay garantías constitucionales que hay que empezar a respetar. Todos los días la ley para los procesados cambia", señaló el socio de Boudou, y finalizó con una referencia a la causa contra el ex vicepresidente por la venta irregular de un auto, en la cual se encuentra sobreseído: "Todavía no puedo creer lo del auto de Amado, estuve años en él. Hay una discusión política. Lo absolvieron y ahora lo quieren volver a condenar".