Eso derivó en que la entonces Presidente fuera trasladada al sanatorio Otamendi, donde entre otros tratamientos, recibió una inyección: "Pasó algo muy gracioso, cuando me estaban poniendo una inyección, la enfermera Sandra, no sé si me estará escuchando, me dice '¿ya sabe quién va a ser el vicepresidente?'. Yo con la cola así (hace un gesto), estaban por ponerme la inyección, y me dice… porque así fue, así fue. 'Sí, ya lo sé'. 'Está bien, no me lo diga, pero… está segura, ¿no?', me dijo. Y le dije: 'Sí, estoy segura'. Mi abuelo siempre decía 'A seguro se lo llevaron preso'".