En los diálogos, Boudou contó que "en la cárcel me decían 'Vice' o 'Presi'. Y bueno, la mayoría de los que estaban conviviendo conmigo no eran personas de la política, pero tuvieron ese trato de entrada y lo mantuvieron hasta el último día". "Las condiciones de detención eran muy duras, muy duras. El afuera no existe para vos. Convivís con ocho personas que no conocías antes y no tenés tiempo para desarrollar el rol de cada uno, como pasa en la familia o en el grupo de amigos. Lo primero que uno debe hacer es entender que está ahí y no se va a ir al día siguiente. Los que se ponen ansiosos, pierden", detalló.