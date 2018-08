Cuando contestó la recusación, que la Cámara Federal seguramente confirmará, Bonadio dio por tierra con ese argumento de Parrilli. Explicó que varios de los imputados en la causa de GNL están también nombrados en los cuadernos de Centeno que lleva el número 9608/2018. Tres de ellos están detenidos: el ex ministro de Planifiación Julio De Vido, el ex presidente de Enarsa Walter Fagyas y Baratta. También está nombrado en los cuadernos e imputado en GNL el ex ministro de Carlos Menem, Roberto Dromi.