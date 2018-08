El miércoles son las indagatorias del ex juez federal Norberto Oyarbide y del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien pidió la nulidad de la causa y recusó al juez Bonadio. El jueves son las indagatorias del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, del ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y de José María Olazagasti, ex secretario del ex ministro de Planificación Federal Julio.