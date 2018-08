Patricia Sosa y Osca Mediavilla, un amor que venció el divorcio: "Vivir en casas separadas nos dio resultado"

La comedia "El amor menos pensado" -de Morán y Darín- no hizo hablar de separaciones y reencuentros. Y fuimos a buscar la palabra -las lecciones- de una experta: la cantante se enamoró del del músico Oscar se casó, tuvo una hija, se separó y volvió a elegirlo. ¿Cómo lo hicieron? Aquí su fórmula para reenamorarse. ¿Cuáles son los pilares de la nueva relación? Vivimos en casas separadas (nos dio mucho resultado), la admiración mutua, aprendimos a no llevar el trabajo a casa y cuando empieza una discusión cada uno se puede ir a su lugar o sabemos que esa discusión es puntual, que no tiene que afectar el amor en absoluto.