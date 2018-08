Los empresarios detenidos hasta el momento por orden de Bonadio son Gerardo Ferreyra y Jorge Guillermo Neira, dueño y vicepresidente de Electroingeniería, respectivamente; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi; Walter Fagyas, ex presidente de ENARSA; Carlos Mundin, presidente de la empresa Ingeniería BTU; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de la empresa IECSA; Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción; y Juan Goicoechea, de Isolux.