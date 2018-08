Cuentan para ello con la ayuda de los abogados defensores de los ex policías interesados en un sobreseimiento definitivo, el apoyo de los ex funcionarios kirchneristas y de miembros de Justicia Legítima liderados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó que actúan dentro la justicia y el respaldo de las querellas de familiares asociadas con esa corriente política. El objetivo de destruir la pista que conduce a la responsabilidad iraní. Esa actitud tiene sustento en la idea de hacer zafar a sus líderes políticos de la acusación de haber firmado un pacto con los persas para proveerles de impunidad en el ataque.